不二精機が大幅高で、年初来高値を更新した。同社は１５日取引終了後、東北プレス工業（宮城県大崎市）と資本・業務提携したと発表。これが材料視されているようだ。 両社の強みを掛け合わせることで、次世代モビリティに貢献する新製品・新技術の創出を目指すことが提携の目的。なお、同社は東北プレスの既存株主から株式を譲り受ける予定で、割合については非開示としている。 出所：MINKABU PRESS