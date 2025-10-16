ＧｒｅｅｎＥａｒｔｈＩｎｓｔｉｔｕｔｅが大幅続伸。同社は１５日の取引終了後、２５年９月期の単独業績に関し、最終損益の黒字額がこれまでの計画の９００万円から１億２７００万円（前の期は１億３３００万円の最終赤字）に上振れして着地したようだと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。 売上高は従来の予想を２８００万円上回る１０億７５００万円（前の期比７．３％増）で着地する格好となったという。利