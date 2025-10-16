プリモグローバルホールディングスが大幅続伸し、上場来高値を更新した。同社は１５日取引終了後、２６年８月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比１６．５％増の３６億５０００万円としていることや、年間配当計画を前期比１５円増配の１２０円としていることが好感されているようだ。 売上収益は同７．１％増の３００億円を見込む。国内ではブランド力・営業力の強化や業務効率化を図り、海