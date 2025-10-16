【南野陽子レシピ】オイルサーディン丼材料（1人分）オイルサーディン：1缶ご飯：どんぶり1杯分焼きのり：1枚万能ねぎ（小口切り）：大さじ2しょうゆ：小さじ2七味唐辛子：適量調理工程1フライパンにオイルサーディンを油ごと入れ、フタをして中火にかける。2香ばしい焼き色がついたら裏返して同様に焼き、フタを少し開けてしょうゆを回し入れ、火を止める。3どんぶりにご飯を盛り、ちぎったのり・青ねぎ・?の順にのせ、お好みで七