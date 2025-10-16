ドジャースの大谷翔平投手は１５日（日本時間１６日）、ドジャースタジアムで記者会見。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦、先発する第４戦に向けて意気込みを語った。大谷が先発するのは４日、フィリーズとの地区シリーズ第１戦、６回３失点で勝利投手となって以来。練習ではブルペンに入り、普段より多めの３０球を投げ込んだ。ブルワーズとの優勝決定シリーズでは初戦でスネルが８回無失点、２戦目は山本が