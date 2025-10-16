脳出血で3度の手術を受け、療養中の俳優・清原翔（32）が、モデル仲間らと写る笑顔の最新ショットを公開した。【映像】長濱ねるや佐藤栞里と写る療養中の清原翔（複数カット）2013年から、男性向けファッション誌「MEN'S NON-NO」の専属モデルを務め、2019年には、NHK連続テレビ小説「なつぞら」に出演するなど、俳優としても活躍していた清原。しかし、2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、緊急手術を受けていた。