アメリカのトランプ大統領は15日、インドのモディ首相がロシア産原油の購入停止を約束したと明らかにしました。トランプ大統領：私はこの戦争を終わらせたい。だからインドが原油を購入していることに不満だった。そしてモディ首相はきょうロシアから原油を購入しないことを私に約束した。これは大きな進展だ。トランプ大統領は記者団に対し、ウクライナ侵攻の資金源とされるロシア産の原油についてインドのモディ首相が購入の停止