「6連続」となるか。【もっと読む】号泣の渋野日向子に「スイングより、歩き方から見直せ！」スポーツサイエンスの第一人者が指摘不振が続く渋野日向子（26）は、米女子ツアーのアジアシリーズ（4大会）の出場権を逃し、前週から国内ツアーに参戦。「マスターズGCレディス」までの3試合で調子を上げたいところだったが、初戦でいきなり予選落ち。8月の「CPKC女子オープン」から自己最多タイとなる5試合連続の予選カットとなった