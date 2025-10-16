米国のドナルド・トランプ大統領が、米時事週刊誌「タイム（TIME）」に掲載される自身の表紙写真に対し、公然と不満を示した。14日（現地時間）、トランプ大統領は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル（Truth Social）」を通じて、「タイムは私について比較的良い記事を書いたが、写真はおそらく史上最悪（Worst of All Time）かもしれない」とし「私の髪は消え、頭の上に王冠のようなものが浮かんでいるが、非常に小さい。とても奇