米国共和党の若手政治家たちが、秘密のチャットルームでアドルフ・ヒトラーを称賛するなど、人種差別的なヘイトスピーチをしていたことが明らかになり、波紋を広げている。米政治専門メディア「ポリティコ（Politico)」は14日（現地時間）、「ミレニアル世代とZ世代の共和党員12人が、1月初めから8月中旬までに交わした2900ページ分に及ぶチャット記録を入手した」と報じた。このチャットに参加していたのは、ニューヨーク州、カン