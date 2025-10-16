【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#74【持丸監督コラム】私がグラウンドをウロウロする“本当の目的”は…ボケないように、体が衰えないように必死です今回は「いいニュース」と「そうではないニュース」があります。まず、いいニュースから。おかげさまで我が専大松戸は秋季千葉県大会を制し、関東大会への進出を決めました。予選を含む全8試合のうちコールド勝ちが6試合。投手陣もですが、何より打線が奮起してくれました