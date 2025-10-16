10月1日、アウトドア用品の企画・販売を手がけるスノーピークの新社長に水口貴文氏が就任した。前社長で創業家の山井太氏は会長に就いた。【企業深層研究】スノーピーク（上）キャンプブームを読み違え業績悪化■2022年にスノーピークの社外取締役に就任水口氏は1989年に上智大学を卒業後、米コンサル会社に入社。その後、家業の靴製造事業を継いだが、バブル崩壊の影響で事業を清算。2001年にルイ・ヴィトン・ジャパンへ転じ