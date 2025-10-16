10月15日、フジテレビ系『めざましテレビ』にVTR出演したぼる塾・田辺智加が、“芸能界のスイーツ女王”と呼ばれるようになった経緯を明かした。【関連】ぼる塾・田辺、思い描いていたブレイクとは違う現状に困惑？「面白いがズレてる」番組のインタビューで“芸能界のスイーツ女王と呼ばれていることについてどう感じている？”と質問された田辺は、「実は自分で言ったんですよ。誰も呼んでない。もう自分で言っちゃおうって思っ