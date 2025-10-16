プリンスリーグ東海の第14節・富士市立vs.帝京大可児の一戦。残留争いの大一番は４−１で帝京大可児が大きな１勝を手にした。敗れた富士市立は、暫定で10チーム中９位。試合後、FW山粼絢心は「苦しい状況ですが、みんなで乗り越えていくしかないと思っています」とその胸中を口にした。エースとして、来季から藤枝MYFCに加入が内定している身として。今のチームの結果に山粼が責任を感じることに無理はない。だ