「大阪庶民の台所」として親しまれた黒門市場が、外国人観光客向けに1本5000円のカニの足などを売り始めたことから「ぼったくり商店街」などと呼ばれ評判を落としている。一体何が起きているのか。日本経済新聞取材班がまとめた『ニッポン華僑100万人時代新中国勢力の台頭で激変する社会』（KADOKAWA）の一節を紹介する――。※登場する取材協力者の肩書きや年齢は取材当時のものです。写真＝iStock.com／7maru※写真はイメージ