内閣府が16日発表した8月の機械受注統計（季節調整値）は、民間設備投資の先行指標となる「船舶・電力を除く民需」の受注額が前月比0.9％減の8900億円だった。マイナスは2カ月連続。基調判断は「持ち直しの動きに足踏みがみられる」に下方修正した。製造業は2.4％減の4180億円、非製造業は6.4％減の4690億円だった。