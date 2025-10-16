将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将）に佐々木勇気八段（３１）が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）第２局が１６日午前９時、福井県あわら市の旅館「あわら温泉美松」で始まった。同市で前期に続き２回目の竜王戦。５連覇と史上３人目の「永世竜王」資格獲得を目指す藤井竜王が先勝し、本局を迎えた。立会人の佐藤康光九段の合図