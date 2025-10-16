1日1個のリンゴは医者を遠ざける。リンゴの季節が到来しています。最近はスーパーの青果コーナーに行くと、聞いたことのない新しい品種のリンゴがずらりと並び、どれを買おうか悩んでしまうほど。そうです、日本はリンゴ天国。さあみなさんは、リンゴをどのように食べていますか？実は健康や美容のことを考えると、「どんなリンゴを選ぶか？」よりも、「リンゴをどう食べるか？」の方が重要だと言われるようになっています