10月11日に放送された、コント日本一を決める『キングオブコント2025』（TBS系）。4度目の決勝進出となったロングコートダディが3449組の頂点に立ち、18代目キングとなりました。一方で、今年は“バイオレンス”ネタが多かったことも大きな特徴です。結成1年未満のベルナルドや9年ぶりの決勝進出となったしずるなど、放送前から話題が絶えなかった『キングオブコント2025』。白熱した戦いの末、レインボー、や団とともに最終決戦に