長年にわたり「理想の大物カップル」として親しまれてきた超有名女優ニコール・キッドマン（57）とカントリー歌手のキース・アーバン（58）。オーストラリア出身のスター同士の2人は2006年に結婚し、互いのキャリアを支え合いながら幸せな家庭を築いてきたが、今年9月に突如破局した。「結婚生活の継続を望んでいた」ものの、9月30日（現地時間）に自ら離婚を申請したニコール。その数日後には、公の場でイメチェンした姿を披露