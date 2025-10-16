現役高校生の俳優・齋藤潤（１８）が頭角を現している。あす１７日公開の映画「ストロベリームーン余命半年の恋」では主演の當真あみ（１８）演じる余命半年と宣告されたヒロインの恋人役を務め、「一番自分自身と向き合えた作品」と力を込める。映画「カラオケ行こ！」で今年の日本アカデミー賞新人俳優賞などを獲得して脚光を浴びた齋藤は、伯父で元プロサッカー選手の中西哲生氏の影響で幼少期はサッカー少年だったが、俳優