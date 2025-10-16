＜BMW女子選手権事前情報◇15日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞今大会の会場となるパインビーチGLは、朝鮮半島の南西端にある。韓国の首都、ソウルからはKTX（日本で言うところの新幹線）を利用するのが主なルート。終着の木浦（モクポ）駅まで3時間弱、さらにそこから車で50分ほどかかる場所に位置する。釜山からも車で3時間ほどだ。【写真】これはキツい！16番は1打目が崖越えに海南（ヘナム）郡と呼ばれる