2025年8月、静岡県島田市内の冷凍食品無人販売所で餃子6パック、3000円相当を盗んだ疑いで、51歳の男が10月16日に逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、静岡県吉田町住吉に住む派遣社員の男（51）です。警察によりますと、男は8月3日午後1時半頃、島田市内の冷凍食品無人販売所で餃子6パック（販売価格合計3000円）を盗んだ疑いが持たれています。 被害者から警察に連絡があり、捜査を進めていた警察が10月16日に男を逮