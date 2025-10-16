レッドソックスのアレックス・ブレグマン三塁手（31）が、今オフに再びフリーエージェント（FA）になると、米ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が14日（日本時間15日）に報じた。ブレグマンは2月にレッドソックスと結んだ3年総額1億2000万ドル（約181億円）の契約のうち、残り2年8000万ドル（約120億円）を破棄してオプトアウト（契約破棄権行使）するという。ブレグマンには今回はクオリファイング・オファーが付