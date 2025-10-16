KADOKAWAは、2025年10月15日(水)に『月刊コミックジーン2025年11月号』を発売。表紙は『ブラックシープ』(雅鳳みゃと)が飾り、特別付録は『ブラックシープ』『平野と鍵浦』『飛と龍子』のキャラ直筆風シールとなっている。■表紙：『ブラックシープ』雅鳳みゃとどうか、支配(アイ)させて？黒い羊たちが織りなす任侠×サイコパスストーリー。コミックス第5巻は2025年12月25日(木)発売予定。■裏表紙：第4回武蔵野回廊文化祭×『佐