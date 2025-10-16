１５日、米石油協会（ＡＰＩ）が発表した米週間石油在庫統計で、米原油在庫は前週比７３６万バレル増となった。ただ、時間外取引での反応は限定的。米原油在庫は過去５年のレンジ下限付近で低迷が続いている一方、ニューヨーク原油やブレント原油など指標原油は下げ続けており、原油在庫のトレンドはほとんど材料視されていない。このため、米週間石油在庫統計に対する関心も薄れている。 MINKABU PRESS