DCモーターの新モデル「KLIMAX RADIKAL」 LINN JAPANは、アナログプレーヤー「LP12」の性能を高める、DCモーターの新モデル「KLIMAX RADIKAL」を11月に発売する。価格は2,860,000円。さらに、「KEEL SE」というLP12向けアップグレードシャーシも11月に発売する。価格は1,045,000円。 LP12向けアップグレードシャーシ「KEEL SE」 DCモーターのK