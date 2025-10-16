１６日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比４３４円高の４万８１０７円と続伸して始まった。 前日の米株式市場では、ＮＹダウが３日ぶりに小反落となった一方で、ナスダック総合株価指数は反発した。オランダの半導体製造装置大手であるＡＳＭＬホールディング＜ASML＞が１５日に発表した７～９月期の受注が市場予想を上回った。ＡＩ関連での投資意欲の高さが意識されるなかで、フィラデルフィア半導体株指