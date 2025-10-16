倉庫で作業中に、積み上げられたコメの袋の上から、会社員の男性が転落しケガをする事故がありました。 警察によりますと15日の午前8時過ぎ、山形県山形市立谷川の会社倉庫内で、倉庫に米袋を並べる作業中、積み上がったコメ袋に上って銘柄を確認していた男性が足を滑らせ、およそ1メートルの高さから転落しました。 この事故で上山市に住む会社員の男性（55）が、肋骨と背骨を折る大ケガをしました。男性はコンクリӦ