16日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比125ポイント高の2万8905ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万8706ポイントに対しては199.00ポイント高。 株探ニュース