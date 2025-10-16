16日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝151円00銭前後と、前日午後5時時点に比べ27銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝175円84銭前後と17銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「抱いて」の声…妻と思ったら娘
- 2. 米倉涼子の「ラストメッセージ」
- 3. 迷惑行為 女子高生特定され炎上
- 4. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 5. 佳子さまの「くっきり服」擁護も
- 6. 羽田の巨大複合施設に悲惨な状況
- 7. YouTubeで障害発生→問題解消か
- 8. 「≠ME」のイベ妨害した男逮捕
- 9. 女性に売春指示 GPS監視し暴行も
- 10. 歌手のサンディーさん死去 34歳
- 1. 「抱いて」の声…妻と思ったら娘
- 2. 迷惑行為 女子高生特定され炎上
- 3. 羽田の巨大複合施設に悲惨な状況
- 4. 女性に売春指示 GPS監視し暴行も
- 5. 「≠ME」のイベ妨害した男逮捕
- 6. 「殺すぞ」撮り鉄が駅員に罵声
- 7. 米倉 1話500万のギャラ譲れずか
- 8. 駐車料金値上げに「ふざけるな」
- 9. 前橋市長、県知事は「おかしい」
- 10. 橋下氏 高市氏の姿勢に危機感
- 1. 佳子さまの「くっきり服」擁護も
- 2. 野田聖子議員 息子の行動に不安
- 3. 高市氏、参政・神谷氏に協力要請
- 4. 亀井静香氏が古巣批判か 騒然
- 5. 高市首相なら「もっと弱くなる」
- 6. アパート前でBBQ 大学生を通報
- 7. 幼稚園の先生「43才おめでとう」
- 8. 公明&国民民主の党首 16日会談へ
- 9. 写真で査定 次世代フリマアプリ
- 10. 熟年離婚 82歳が法廷でブチギレ
- 1. 太陽光 世界最廉価の電力源に
- 2. 佳子さま「クッキリ服」に賛否も
- 3. 日本旅行はなぜ余韻がすごいのか
- 4. 安い生理用ナプキン「大失敗」
- 5. 韓国女優が4億円横領で有罪判決
- 6. トランプ氏「米大統領に不快」
- 7. 娘を虐待した男殺害 父の出馬
- 8. 赤ちゃんヘビに撫でるよう促す
- 9. 中国がレアアース規制 韓国悲鳴
- 10. ハマス返還の遺体「人質でない」
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. YouTubeで障害発生→問題解消か
- 3. 「無理だった」置き手紙に妻衝撃
- 4. なぜ 串カツ田中がM&Aをした理由
- 5. 固定資産税 払い続けると負担に
- 6. 「UFOキャッチャー」人気の背景
- 7. 年金は65歳から 通説に警鐘
- 8. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
- 9. 他社と1兆円差 三菱「神の一手」
- 10. 日本で唯一の「黒いSL」復活へ
- 1. Macユーザーがマウス使わぬ理由
- 2. ペットが婚活の障害? 意外な実態
- 3. 「小惑星帯」はいつ終わるのか
- 4. LINEでブロック&削除 使い分け方
- 5. ヨドバシ建物26店舗の大規模刷新
- 6. 保存先はHDDかSSDか 回答編
- 7. PayPayのキャンペーンに新市
- 8. 嫌われ者になったAIの「言葉」
- 9. 車のUSB-Cケーブル 解決策は
- 10. 韓国 データセンターが火災
- 1. 相撲部屋勤務で「手取り7万円」
- 2. ブラジル撃破でも 森保Jに悲報が
- 3. 落合氏から指摘でも DeNAがミス
- 4. 渋野日向子「6連続」なら危機が
- 5. 大谷が絶不調では「勝てない」
- 6. F1 角田に「完全追放」の可能性
- 7. ダルビッシュ有 次期監督急浮上?
- 8. 元伯代表告白 中国時代の稼ぎは
- 9. ジーコ氏 ブラジル逆転負け分析
- 10. 衝撃タックルでブラジルを粉砕
- 1. 米倉涼子の「ラストメッセージ」
- 2. 歌手のサンディーさん死去 34歳
- 3. さんま わざと遠くに駐車する訳
- 4. 半年で33kg減 ゆいPの減量方法
- 5. 田中みな実 JK時代の激モテ話
- 6. 入浴ロケで「下半身が丸見えに」
- 7. 料理研究家 二股騒動の指摘続出
- 8. 番組スタッフ 桐谷さんに圧力か
- 9. 橋本環奈 紅白司会落選した背景
- 10. 眞子さん 日本ではありえない姿
- 1. 「わがまちうどん47」全国で販売
- 2. 広末の抗議 番組制作に影響も?
- 3. 潔い 元AKBの鍛えられた本物感
- 4. 母親おらず「廃屋暮らし」の過去
- 5. 上品な「白髪ぼかしヘア」が人気
- 6. 発熱で早退したい 上司の激励
- 7. 100日で1000服を断捨離 基準は?
- 8. 「お文具といっしょ」がコラボ
- 9. 「放置子」視点で描く衝撃の実話
- 10. マック ストファイとコラボ販売