「被告人を死刑に処する」裁判長が告げた死刑判決を、証言台の前に立った被告人は身体を揺らしながら聞いていた。10月14日、長野地裁で死刑の判決を下されたのは、殺人と銃刀法違反の罪に問われている長野県中野市の青木政憲被告（34）だ。青木被告は、’23年５月に同市内で散歩中の住民女性２人や警察官２人をナイフや猟銃で殺害。その後、猟銃を持ったまま自宅に立てこもったが、約12時間後に取り囲んだ警察官に身柄を確保された