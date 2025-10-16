女子ゴルフの渋野日向子（26＝サントリー）が国内ツアーの樋口久子・三菱電機レディース（31日開幕、埼玉・武蔵丘GC）に出場する。15日までにエントリーを済ませた。3年ぶり3度目の出場となる。米ツアーを主戦場とする渋野は今季ここまで22試合で予選通過10回、トップ10入り1回と苦しんでおり、アジアシリーズ4試合は出場権がない。先週のスタンレー・レディース・ホンダに出場し予選落ちしたが、今週の富士通レディース（17