内閣府が１６日発表した８月の機械受注統計で、企業の設備投資の先行きを示す「民間需要」（船舶・電力を除く、季節調整値）は前月比０・９％減の８９００億円となり、２か月連続で減少した。内閣府は基調判断を「持ち直しの動きに足踏みがみられる」とし、１年３か月ぶりに下方修正した。業種別では、製造業が２・４％減の４１８０億円で２か月ぶりのマイナスとなった。受注額の大きい「はん用・生産用機械」が低調で、クレー