SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは都道府県クイズです。これはどの都道府県でしょうか？■気になる解答は…このシルエットは……「宮崎県」でした！宮崎県といえばマンゴーが有名ですよね！ ほかにも "宮崎地鶏" の炭火焼は絶品です！パッと思い浮かびましたか？では皆さん、また次回の問題でお会いしましょう！