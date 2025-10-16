SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは都道府県クイズです。これはどの都道府県でしょうか？■気になる解答は…このシルエットは……「徳島県」でした！徳島県といえば、阿波踊りではないでしょうか？ 本場である徳島市の阿波踊りは人手約130万人、踊り子約10万人が繰り出す国内最大規模！ 一度は見てみたいですよね