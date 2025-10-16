サッカーＪ１神戸が本拠地とするノエビアスタジアム神戸の最寄り駅、神戸市営地下鉄・御崎公園駅が、１７日午後からチームカラーで装飾される。これまで同駅ではスタジアムの全景写真が掲示されているぐらいだった。今年でクラブ創設３０周年という節目から、通路など各所に「クリムゾンレッド」のデザインが施される。神戸市交通局によると「スタジアムがある地域全体でヴィッセル神戸を応援する『一体感』と『にぎわい創出』