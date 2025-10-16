性風俗店に勤務する女性に超高金利で現金を貸し、違法な利息を得たとして逮捕されたヤミ金業者の男らが、別の女性からも違法な利息を得たとして、警視庁が16日にも再逮捕する方針を固めたことが分かりました。警視庁が出資法違反の疑いで再逮捕する方針を固めたのは、ヤミ金業者で韓国籍の西原甲哲こと韓甲哲容疑者（52）ら3人です。捜査関係者によりますと、韓容疑者らは20代の女性2人に対し日利0.9％の超高金利で現金を貸し付け