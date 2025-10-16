ローリングス社が15日（日本時間16日）、2025年のゴールドグラブ賞の各ポジションにおけるリーグ別最終候補3名を発表した。日本勢は入らなかった。各チームの監督と最大6人のコーチが、資格を持つ選手の中から投票を行うが、自チームの選手には投票できない。監督・コーチによる投票が全体の約75パーセントを占め、残りの約25パーセントはSABR（野球研究協会）の守備指標「ディフェンシブ・インデックス（DefensiveIndex）」