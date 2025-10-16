ドジャースの大谷翔平投手は１５日（日本時間１６日）、ドジャースタジアムで記者会見。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦、先発する第４戦に向けて意気込みを語った。ポストシーズンで救援として活躍する佐々木朗希についても言及。「一年目で難しいところでまたリハビリから帰ってきて、中継ぎに配置転換されて難しいシチュエーションと思いますが、頼もしいピッチングを毎試合してくれている。守っている皆、