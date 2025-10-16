俳優佐藤隆太（45）が、今日16日まで阪神・淡路大震災をテーマにした主演舞台「明日を落としても」（兵庫県立芸術文化センター）に出演中だ。22〜27日は東京・EXシアター六本木で上演される。25歳と55歳を演じる、現在45歳の佐藤に聞いてみた。【小谷野俊哉】◇◇◇◇1999年（平11）に宮本亞門演出の舞台「BOYS TIME」で俳優デビュー。日大芸術学映画学科2年に在学中だった。「舞台は、やっぱり自分にとって特別な場所ですね。