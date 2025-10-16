ロイヤル・アルバート・ホールで開幕した大相撲ロンドン公演で行われた幕内土俵入り＝15日（共同）【ロンドン共同】34年ぶりとなる大相撲のロンドン公演が15日、前回と同じロイヤル・アルバート・ホールで開幕した。大の里と豊昇龍の両横綱の土俵入りでは「よいしょ」のかけ声が響き、現地のファンを大いに沸かせた。19日まで5日間行われ、チケットはほぼ完売。この日は約5400人の観衆で埋まった。英国の音楽の殿堂と呼ばれる