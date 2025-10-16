国会内で開かれた日本維新の会の両院議員総会＝16日午前日本維新の会は16日、両院議員総会を国会内で開き、自民党との連立政権樹立に向けた政策協議に入る方針を了承し、対応を執行部に一任した。16日午後に初会合が開かれる。総会後、藤田文武共同代表は記者団に「短期的な経済対策や政治改革、構造改革、中長期的な国家観なども含めた網羅的な要求を出す」と述べた。自民の高市早苗総裁と維新の吉村洋文代表は15日に会談し、