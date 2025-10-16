1995年に東京・大田区で起きた強盗傷害事件に関与したとして海外逃亡していた男がきょう、フィリピンから日本に強制送還されることとなり、先ほどフィリピン入国管理局の施設を出発しました。フィリピン入国管理局などによりますと、きょうフィリピンから日本に強制送還されるのは相原久仁雄容疑者（62）です。相原容疑者は1995年2月、他の男2人と共謀し、東京・大田区蒲田のゲーム喫茶で経営者の男性にナイフを突きつけ、蹴るなど