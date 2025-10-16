ドジャースの大谷翔平投手は１５日（日本時間１６日）、ドジャースタジアムで記者会見。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦、先発する第４戦に向けて意気込みを語った。大谷が先発するのは４日、フィリーズとの地区シリーズ第１戦、６回３失点で勝利投手となって以来。打撃ではポストシーズンに入り３４打数５安打（打率・１４７）と苦しんでいるが、投打での活躍が期待される。会見では、米メディアから打撃不