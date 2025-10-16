カテゴリーは異なるが、今回はファイナル進出を決めた。2022年カタール・ワールドカップで、モロッコは準決勝でフランスに０−２で敗れた。それから３年後、現在チリで開催中のU-20ワールドカップで、モロッコとフランスは“再び”準決勝で対峙した。モロッコは32分に先手を取る。ヤシル・ザビリのPKはポストに当たったが、跳ね返ったボールが相手GKの背中に当たってゴールに吸い込まれた。59分に同点とされて、延長戦でも決