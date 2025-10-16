ドジャース・ロバーツ監督が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われる全体練習前の会見に出席し、佐々木朗希投手について言及した。佐々木は１３日（同１４日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦では、２点リードの９回の場面に中３日で救援登板し、２／３回を１安打１失点、２四球で最速は９９・３マイル（約１５９・８キロ）。メジャー復帰後初失点を喫し、９回２死一、三塁の