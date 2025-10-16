【ロンドン１５日＝大西健太】大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）が１５日、ロイヤル・アルバート・ホールで初日を迎えた。開場前には本場所同様に安全を祈願する土俵祭りを執り行った。開会式では公演に参加している親方、力士、行司、呼出らが入場し、八角理事長が観客の前であいさつ。最後は英語で「Ｔｈａｎｋｙｏｕｖｅｒｙｍｕｃｈｆｏｒｙｏｕｒｃｏｍｉｎｇ（ご来場誠にありがとうございました）」と