東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.71高値8.76安値8.69 8.82ハイブレイク 8.79抵抗2 8.75抵抗1 8.72ピボット 8.68支持1 8.65支持2 8.61ローブレイク シンガポールドル円 終値116.53高値116.98安値116.50 117.32ハイブレイク 117.15抵抗2 116.84抵抗1 116.67ピボット 116.36支持1 116.19支持2 115.88ローブレイ