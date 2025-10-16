通貨別短期トレンド一覧 1.円＜↑↑＞ 2.スイスフラン＜↑＞ 3.ユーロ＜↑＞ 4.ポンド＜↑＞ 5.カナダドル＜↓＞ 6.ドル＜↓＞ 7.NZドル＜↓＞ 8.豪ドル＜↓↓＞ 10月16日8時2分時点